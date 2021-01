Non confidare nelle ricchezze ma in Dio

E’ vano colui che ripone la sua speranza negli uomini o nelle creature. Non ti vergognare di servire ad per amore di Gesù Cristo e di passare per povero in questo mondo. Non fare affidamento su te stesso, ma riponi in Dio la tua speranza. Fai quel che puoi, e Dio sarà teco nei tuoi buoni propositi.

Non confidare nel tuo sapere o nella maestria degli uomini, ma piuttosto nella grazia di Dio, che aiuta gli umili e umilia i presuntuosi.

Se sei ricco, non ti gloriare nelle ricchezze, e neppure negli mici perché sono potenti; ma gloriati in Dio che dà tutto e sopra tutto desidera dare se stesso.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di non riporre la fiducia negli uomini e di non confidare nelle ricchezze e negli amici ma in Dio solo.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.