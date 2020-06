Come imparare a compiere la volontà di Dio

Concedimi, o benignissimo Gesù, la tua grazia affinché sia con me, lavori con me, e stia in me sino alla fine. Dammi di desiderare sempre volere quello che a te è più accetto, ed hai più caro e più ti piace. La tua volontà sia la mia, e la mia volontà segua sempre la tua, e s’accordi perfettamente con essa. Abbia io un sol volere e non volere con te, né io possa volere o non volere, se non ciò che tu vuoi o non vuoi. Dammi di morire a tutte le cose del mondo, e di amare per amor tuo di essere disprezzato e sconosciuto in questo secolo. Dammi che io riposi in te sopra ogni cosa desiderata, e che il mio cuore trovi la pace in te. Tu sei la vera pace del cuore, tu il solo riposo: fuori di te tutto è penoso e inquieto. In questa pace medesima, cioè in te unico sommo eterno bene dormirò e riposerò. E così sia.

Risoluzioni: risolvi di domandare spesso al Signore la grazia di riposare in lui solamente mediante il perfetto adempimento della sua santissima volontà.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo